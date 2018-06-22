Seçim sonuçları Kocaelispor için ne kadar önemli?

Transfer yasağını kaldırma gayretleri ve alacaklılarla uzun süren pazarlıklar, UEFA dosyalarının akıbeti, iç transfer, yeni stat aksiyonları, yeni sezona başlangıç durumu, teknik adam konusu, transfer yasağı kalktığında dış transferde izlenecek yol haritası ve diğer konularla ilgili kapalı kapılar ardında sıkı bir çalışma söz konusu. Kafalardaki bir diğer soru ise seçimlerin Kocaelispor’a katkı sağlayıp sağlamayacağı. Bu hassas konu ile ilgili çeşitli yorumlar var. Partiler üstü dev bir sosyal örgüt olan Kocaelispor, 24 Haziran seçimleri öncesinde politikacılar tarafından dillere dolanmış durumda.

İŞTE O YORUMLAR

-Ak Parti Kocaelispor’a sonunda samimi destek veriyor.

-Kocaelispor için Genel Sekreter İlhan Bayram en kritik adam.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği olmazsa Kocaelispor çok zorlanır.

-İyi ki Birlikspor başarılı olamadı. Yoksa kimse Kocaelispor’un adını anmazdı.

-Ak Parti oy kaygısı yaşıyor. Halkın gözünde şirin olmak istiyor. En potansiyelli oy kaynağı tabii ki Kocaelispor. 180 derece dönüşün başlıca nedeni bu.

-Kocaelispor’un kimseye ihtiyacı yok. Büyükşehir Spor Dairesi’nin bu takımın yüzüne tesislerikapattığı ve kulübün göçebe hayatı yaşadığı günler unutulmasın.

-Bu konu belediyeyi geçti. Cumhurbaşkanı net konuştu. Sıkıyorsa destek vermesinler.

-24 Haziran seçimlerinden ziyade, 2019 belediye seçimleri daha önemli. 1 yıl var. Kocaelispor’a ne kadar çok destek verilirse, dönüşü o kadar çabuk olur. Bir de takım şampiyon olursa tüm algılar kırılır.

-Yeni stat yapıldı. Bu stadı kimle dolduracaklar? Mecburen Kocaelispor’u yeni sezona çok güçlü sokmak ve tribünleri doldurmak zorundalar.

-Kocaelispor, seçimleri en iyi şekilde değerlendirmeli. Yönetim, hiçbir parti ile ilgili yakın temas kurmamalı, aşırı görüntü vermemeli. Bu işler hiç belli olmaz. Bir fotoğraf her şeyi bir birine sokabilir.

-Saffet Sancaklı’yı seçimden sonra çok merak ediyoruz. Çünkü her seçim öncesi “Ben Kocaelispor’un kaptanıyım” diyor, seçim sonrası kayboluyor. Görebilene aşk olsun.

-Meral Akşener İzmitli ve Kocaelispor’un farkında. Kesinlikle bu takıma dokunur.

-Meral Akşener düne kadar Kocaelispor’un renklerini bilmiyordu. Güvenmiyorum.

-Kocaelispor yönetimi için Ak Parti’nin seçimi kazanması daha sağlıklı. Çünkü kasa Kocaelispor için açıldı, her şey yolunda gidiyor. Düzenin bozulması bazı işleri sekteye uğratır.

-Kim gelirse gelsin, kimse Kocaelispor’u yok saymaz, sayamaz.

-Kocaelispor kan kusar kızılcık şerbeti içtim der, kimseye müdana etmez! Çünkü Kocaelispor halkın takımıdır, politikacıların değil.