29 Haziran’daki maç öncesinde gururumuz Dünya ikincisi futsal takımımız ile ilimiz basını gösteri maçında bir araya gelecek. Önceki gün Esnaflar ile Altın Kiraz’ın komite başkanları Tugay Kavurt ve Metin Özkan bir araya geldi ve son detayları konuştu. Futsal takımı ile basın arasındaki maçın sponsoru Körfez Belediyesi olacak. İki maç da Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanacak. Maçlar 20.30 ve 21.30’da oynanacak.
Bugün 15:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:13 TSİ )
Süper Kupa 29 Haziran’da!
Kocaeli’nin iki büyük futbol turnuvası Altın Kiraz’ın şampiyonu Hüner Teknik ile Esnaflar’ın şampiyonu Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği takımları Süper Kupa maçına çıkacak.
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Bugün 15:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz