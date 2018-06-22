Süper Kupa 29 Haziran’da!

29 Haziran’daki maç öncesinde gururumuz Dünya ikincisi futsal takımımız ile ilimiz basını gösteri maçında bir araya gelecek. Önceki gün Esnaflar ile Altın Kiraz’ın komite başkanları Tugay Kavurt ve Metin Özkan bir araya geldi ve son detayları konuştu. Futsal takımı ile basın arasındaki maçın sponsoru Körfez Belediyesi olacak. İki maç da Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanacak. Maçlar 20.30 ve 21.30’da oynanacak.