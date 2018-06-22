Erokspor’un kalecisi Murat Hocaoğlu ve geçtiğimiz sezon Düzcespor’da kiralık olarak forma giyen Sivassporlu Ali Alper Doğan ile ilgilenen mor-beyazlı ekibimiz, 3.Lig takımlarından Elaziz Belediyespor’un kalecisi Ogün Karakaya’yı da gündemine aldı. Elazığ ekibinde başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki eldivenle görüşüldüğü ve haber beklendiği öğrenildi. Menekşe’de kaleci transferinin birkaç güne kadar sonuçlanması bekleniyor.
Bugün 15:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Gebze’de gündem 1 numara!
Kale hariç her mevkie transfer yapan Gebzespor, aradığı eldiveni her an bulabilir.
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Bugün 15:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz