Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen yeşil-beyazlı ekibin olağanüstü genel kurulu Pazar günü çoğunluğa bakmaksızın gerçekleşecek. Denizli Köyü’nde bulunan dernek lokalinde saat 21.00’de yapılacak kongrede gözler mevcut başkan Necat Araba’da. Daha önceki açıklamasında, yorulduğunu, yıprandığını belirterek görevi bırakacağını açıklayan Araba, kimsenin aday olmaması durumunda kulübü sahipsiz bırakmayacağını söyledi.
Bugün 15:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Denizli Köyü’nün kongresi Pazar günü
Gebze’nin güzide kulüplerinden Denizli Köyüspor’da Pazar günü yeni yönetim kurulu seçilecek.
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Bugün 15:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz