Denizli Köyü’nün kongresi Pazar günü

Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen yeşil-beyazlı ekibin olağanüstü genel kurulu Pazar günü çoğunluğa bakmaksızın gerçekleşecek. Denizli Köyü’nde bulunan dernek lokalinde saat 21.00’de yapılacak kongrede gözler mevcut başkan Necat Araba’da. Daha önceki açıklamasında, yorulduğunu, yıprandığını belirterek görevi bırakacağını açıklayan Araba, kimsenin aday olmaması durumunda kulübü sahipsiz bırakmayacağını söyledi.