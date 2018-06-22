Çayırovaspor’un muhtemel rakiplerinden İstanbul ekibi Küçükyalı Yelkenspor, teknik direktörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi. Geride bıraktığımız sezonun başında Çayırovspor’a hoca olan ve bir süre yeşil-siyahlı ekibi çalıştıran Elmastaş, BAL Ligi’nin çiçeği burnunda kulübü Küçükyalı Yelkenspor’un yeni teknik direktörü oldu.Geniş bir oyuncu portföyüne sahip olan Elmastaş, Küçükyalı Yelkenspor’a iyi bir takım yapmak için kolları sıvadı.
Bugün 15:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Elmastaş Küçükyalı Yelkenspor’da
Çayırovaspor’un muhtemel rakiplerinden İstanbul ekibi Küçükyalı Yelkenspor, teknik direktörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:24 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz