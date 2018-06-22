Elmastaş Küçükyalı Yelkenspor’da

Çayırovaspor’un muhtemel rakiplerinden İstanbul ekibi Küçükyalı Yelkenspor, teknik direktörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi. Geride bıraktığımız sezonun başında Çayırovspor’a hoca olan ve bir süre yeşil-siyahlı ekibi çalıştıran Elmastaş, BAL Ligi’nin çiçeği burnunda kulübü Küçükyalı Yelkenspor’un yeni teknik direktörü oldu.Geniş bir oyuncu portföyüne sahip olan Elmastaş, Küçükyalı Yelkenspor’a iyi bir takım yapmak için kolları sıvadı.