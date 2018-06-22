Erdi’nin yeni adresi neresi olacak?

Tuzla’dan da bir kulüp, başarılı futbolcunun peşinde. Geçtiğimiz sezonu Diliskelesi ve Tavşanlıspor’da geçirenErdi’nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. 1990 doğumlu futbolcunun hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım ile anlaşmak.