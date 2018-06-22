Tuzla’dan da bir kulüp, başarılı futbolcunun peşinde. Geçtiğimiz sezonu Diliskelesi ve Tavşanlıspor’da geçirenErdi’nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. 1990 doğumlu futbolcunun hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım ile anlaşmak.
Bugün 15:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Erdi’nin yeni adresi neresi olacak?
Gebze’nin başarılı sol kanat futbolcularından Erdi Söğüt’ü bölgemizden birçok takım radarına aldı.
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Bugün 15:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz