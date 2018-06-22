İzmit’te farklı tat arayanlara müjde!

İstiklal Caddesi Bozacıhan Sokak Kapanönü Çarşısı İzmit adresinde farklı tatlarıyla Meze’m Meze Evi hizmete açıldı. Elif Yeniel ve Vicdan Gönenç ortaklığında açılan Meze’m Meze Evi şık tasarımı, hijyenik ortamı ve sıcak tavrıyla, farklı tatlar arayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Meze’m Meze Evi’nin açılış programına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ortaklar Elif Yeniel ve Vicdan Gönenç’in yakın dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FARKLI BİR MEKAN AÇILDI

Açılış töreninde konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İlimize yeni ve farklı bir mekan açıldı. Mekana baktığımızda kadın elinin değdiğini fark edebiliyoruz. Renk seçimleri, mekanın tasarımı her şey çok güzel olmuş. Ayrıca yediğimiz mezelerde çok lezzetli. Biz artık sürekli buraya geleceğiz. Bu zamanda yeni bir mekan açmak cesaret ister şimdiden hayırlısı olsun. Vatandaşlarımızın da ziyaret ederek bu lezzetleri tatmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

KAHVALTI, APARATİF VE ARA SICAKLAR

Sigara böreği, paçanga böreği, avcı böreği, sebzeli çin böreği, ıspanaklı muska böreği, meze’m sandviç, el açma mendil gözleme, beyaz peynirli muska böreği, kaşar peyniri, ezine beyaz peynir, Hatay halhalı, yeşil zeytini.

BEYAZIN SAFLIĞIYLA SÜSLENEN ZARİF LEZZETLER

Ispanak yoğurtlu, köz patlıcan yoğurtlu, acılı yoğurtlu, semiz otu yoğurtlu, paprika yoğurtlu, haydari, akdeniz haydari, havuçlu taratör, yoğurtlu dereotlu kabak salatası, köpoğlu, patates mantı, patates çanağında kabaklı havuç salatası, mayonezli yoğurtlu kereviz salatası, mayonezli yoğurtlu patates salatası.

AKDENİZ ESİNTİSİNE YELKEN AÇAN LEZZETLER

Zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı kuru baklalı enginar, zeytinyağlı bakla, zeytinyağlı bamya, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı portakallı kereviz, zeytinyağlı börülce, zeytinyağlı brüksel lahanası, zeytinyağlı yer elması, zeytinyağlı pırasa, yaprak lahana, pazı sarma, barbunya pilaki, imam bayıldı, kabak çiçeği dolması, biber dolması, soğan dolması, kapya biber dolması, kuru patlıcan dolma, kuru biber dolma.

HER SOFRADA KEYİF ALINACAK LEZZETLER

Arnavut ciğeri, içli köfte, meze’m içli köfte, mercimekli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, mitite köfte, tellah köftesi, Bodrum köfte, kısır, paşa meze, kıyma dolgulu patates topları, köz patlıcan ezme, düşes patates, patates kroket, humus, fava, acılı ezme, muhammara, topik.