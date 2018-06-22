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İbrahim İlhan: Bu seçimin sürprizini Saadet Partisi yapacak

SP Derince İlçe Teşkilatı’nda sandık kurulu görevlilerine eğitim verildi. Eğitimden önce söz alan SP İlçe Başkanı İbrahim İlhan, “Bu seçimin sürprizini Saadet Partisi yapacaktır” dedi.

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SP Derince İlçe Teşkilatında, genel seçimlerde görev alacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verildi. Toplantıya İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu ve ilçe yönetimi de katıldı.

“SÜRPRİZİ SAADET PARTİSİ YAPACAK”

SP İlçe Başkanı İbrahim İlhan, “Bu seçim fabrika yapanlarla bu fabrikaları satanlar arasında geçecektir. Bu seçim hakkı hukuku ortadan kaldıranlarla hakkı üstün tutanlar arasında geçecektir. Bu seçim eti samanı ithal edenlerle eti ve samanı ihraç edenler arasında geçecektir. Bu seçim gençlerimizi işsiz aşsız bırakanlar ile gençlere iş sahaları açanlar arasında olacaktır. Bu seçim hak yiyenlerle hakkı yenilenler arasında olacaktır. Bu seçimin sürprizini Saadet Partisi yapacaktır” dedi.

MEHMET TATLI EĞİTİM VERDİ

Daha sonra SP İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tatlı, görsel bir sunumla eğitimi gerçekleştirdi. Sandık başı hileleri ve uyulması gereken hususlara dikkat çekildi. Tatlı, ‘Oylara sahip çıkma, vatandaşın tercihinin doğru yansıması için her türlü tedbiri almak Saadet Partisi’nin sorumluluğundadır’ diyerek sandık kurulu üyelerini uyardı. Soru ve cevap bölümünde karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak sandık müşahit eğitim ve bilgilendirme toplantısını tamamladı.

Bugün 16:31 TSİ - Siyaset

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