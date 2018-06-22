Baran: Birlikte Körfeziz

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, seçim çalışmaları kapsamında en son Barbaros ve Güney Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Tüm mahalleleri gezdiklerini ifade eden Başkan İsmail Baran, "Halkımız iradesini kullanarak 24 Haziran seçimlerinde neden Cumhur ittifakına oy versin onu anlatıyoruz. Halkımızla sürekli temayül yapıyoruz” dedi.

“HALKIMIZ BİZİ DESTEKLİYOR”

Başkan Baran, “Çalışmalarda gördüğümüz bir şey var ki; halkımız bizden memnun. 16 yıl boyunca yapılan çalışmaları muhalefet hariç herkes görüyor. Biz birlikte Körfeziz. Sizlerin fikir ve önerileri bizler için önemli” şeklinde konuştu. İlçe Başkanı Şener Söğüt de, “Şehrimizin güzel insanlarına 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve AK Partimizin çalışmaları hakkında bilgi veriyoruz. Halkımız bizi destekliyor. Allah bizim birliğimizi bozmasın” dedi.