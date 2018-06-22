Ebru Küçükaydın: Emeğimizin karşılığı sandık görevlilerine emanet

Adaylığı açıklanmadan ve aday adayıyken çalışmalarına başlayan CHP Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın en son CHP Gölcük İlçe Örgütünün sandık görevlileri için düzenlediği sandık güvenliği eğitimine katıldı. Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen eğitime partililer büyük ilgi gösterdi.

“DEMOKRASİNİN KAHRAMANLARISINIZ”

Seçim gününde sandıklarda ve okullarda görev alacak partililere görevlerinin bir kez daha hatırlatıldığı eğitimde konuşma yapan Ebru Küçükaydın, “Sizler 24 Haziran’da tecelli edecek adaletin ve demokrasinin kahramanlarısınız. Sandıktan çıkacak emeğimizin karşılığı sizlere emanet” dedi.