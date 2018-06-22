Ali Türkşen: İYİ Parti, AKP seçmenini de taşıyabilecek nitelikte

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ali Türkşen, seçim çalışmalarını Gölcüklülerle buluşarak sonlandırdı. Gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan Ali Türkşen, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu ve Yılko Yapı’nın sahipleri Ali Yılmaz ve Halit Kodal ile de görüştü. Ziyaretlerin ardından kısa süreli saha çalışmaları ile esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

“OYUNLAR OYNANIYOR”

Ziyaretlerde Ali Türkşen’e 11’inci sıra adayı Ayşegül Babacan ve ilçe yönetimi de eşlik etti. Başarı dileklerinin sunulduğu ziyaretlerde Gölcük’ün sorunları da ele alındı. Milletvekili Adayı Türkşen, İYİ Parti üzerinde oyunlar oynandığını dile getirerek, tüm oyunlara rağmen İYİ Parti’nin saha çalışmaları içerisinde kendinden emin bir şekilde, bu seçimlerde emeğinin karşılığını alacağını ve başarıya ulaşacağını ifade etti.

“ÇARPMAYI VE BÖLMEYİ YAPTILAR”

Ali Türkşen, “İYİ Parti’nin kuruluş tarihi 25 Ekim 2017, olağan kurultay 10 Aralık 2017’dir. Kurultay tarihinin üzerine 6 ay eklendiğinde, İYİ Parti olarak zaten seçime girebiliyorduk. Teşkilatlanma sürecini de buna dahil ediyorum. Partimizin il ve ilçe evraklarının onaylanmasını hep geciktirdiler. YSK ile bir hesaplama yaptılar. Bu kadar aciliyeti olacak ne olabilir ki. Çarpmayı, bölmeyi yaptılar ve tarihi 24 Haziran olarak belirlediler. Çok güzel bir hamle ile 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçince grup kurulmuş oldu ve bitti” dedi.

“AKŞENER’İN İSMİNİ ANMIYOR”

Milletvekili Adayı Türkşen, “Çok ince hesaplar yapıyorlar ve kurulduğundan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzına almadığı tek isim genel başkanımız Meral Akşener’dir. O da farkında İYİ Parti’nin AKP’nin içini boşaltacak yapıda tek parti olduğunun. İYİ Parti içinde çok farklı görüşte insanlar var; ama şu an itibariyle sağa kayan bir partiyiz. AKP seçmenini de taşıyabilecek nitelikte’’ diye konuştu.