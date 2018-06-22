Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:33 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:35 TSİ )

Ali Türkşen: İYİ Parti, AKP seçmenini de taşıyabilecek nitelikte

Gölcük’te bir dizi ziyarette bulunan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ali Türkşen, "İYİ Parti, AKP’nin içini boşaltacak yapıda tek parti. İYİ Parti, AKP seçmenini de taşıyabilecek nitelikte" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ali Türkşen, seçim çalışmalarını Gölcüklülerle buluşarak sonlandırdı. Gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan Ali Türkşen, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu ve Yılko Yapı’nın sahipleri Ali Yılmaz ve Halit Kodal ile de görüştü. Ziyaretlerin ardından kısa süreli saha çalışmaları ile esnaf ve vatandaşlarla buluştu. 

“OYUNLAR OYNANIYOR”

Ziyaretlerde Ali Türkşen’e 11’inci sıra adayı Ayşegül Babacan ve ilçe yönetimi de eşlik etti. Başarı dileklerinin sunulduğu ziyaretlerde Gölcük’ün sorunları da ele alındı. Milletvekili Adayı Türkşen, İYİ Parti üzerinde oyunlar oynandığını dile getirerek, tüm oyunlara rağmen İYİ Parti’nin saha çalışmaları içerisinde kendinden emin bir şekilde, bu seçimlerde emeğinin karşılığını alacağını ve başarıya ulaşacağını ifade etti.

“ÇARPMAYI VE BÖLMEYİ YAPTILAR”

Ali Türkşen, “İYİ Parti’nin kuruluş tarihi 25 Ekim 2017, olağan kurultay 10 Aralık 2017’dir. Kurultay tarihinin üzerine 6 ay eklendiğinde, İYİ Parti olarak zaten seçime girebiliyorduk. Teşkilatlanma sürecini de buna dahil ediyorum. Partimizin il ve ilçe evraklarının onaylanmasını hep geciktirdiler. YSK ile bir hesaplama yaptılar. Bu kadar aciliyeti olacak ne olabilir ki. Çarpmayı, bölmeyi yaptılar ve tarihi 24 Haziran olarak belirlediler. Çok güzel bir hamle ile 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçince grup kurulmuş oldu ve bitti” dedi.

“AKŞENER’İN İSMİNİ ANMIYOR”

Milletvekili Adayı Türkşen, “Çok ince hesaplar yapıyorlar ve kurulduğundan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzına almadığı tek isim genel başkanımız Meral Akşener’dir. O da farkında İYİ Parti’nin AKP’nin içini boşaltacak yapıda tek parti olduğunun. İYİ Parti içinde çok farklı görüşte insanlar var; ama şu an itibariyle sağa kayan bir partiyiz. AKP seçmenini de taşıyabilecek nitelikte’’ diye konuştu.

Bugün 16:33 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
SP’li Reyhan Şengün: CHP ile ittifak yapmadık seçim stratejisi yaptık mask
SP’li Reyhan Şengün: CHP ile ittifak yapmadık seçim stratejisi yaptık
Kocaelililer, formalarla mitinge gidecek mask
Kocaelililer, formalarla mitinge gidecek
MHP'liler bu okullarda oy kullanacak mask
MHP'liler bu okullarda oy kullanacak
Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulaları sayılacak mask
Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulaları sayılacak
Sönmez: O çalınan oylar nedir? mask
Sönmez: O çalınan oylar nedir?
Akar: Ülke nefes alacak mask
Akar: Ülke nefes alacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti mitinginde bir ilk! mask
İYİ Parti mitinginde bir ilk!
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı! mask
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
İşte İzmit'in ilk Millet Kıraathanesi mask
İşte İzmit'in ilk Millet Kıraathanesi
Kazada kolu koptu! mask
Kazada kolu koptu!
Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov! mask
Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov!

GALERİ

Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz? mask
Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz?
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı… mask
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı…
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı mask
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş mask
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1 mask
Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı mask
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL