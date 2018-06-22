Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:34 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:35 TSİ )

Sönmez ve Toyran Gebze köylerindeydi

İYİ Parti Milletvekili adaylarından Ruhittin Sönmez ve Ömer Toyran bayramın 3’üncü ve son günü Gebze'nin köylerini gezdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ramazan Bayramı boyunca da seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayları, Kocaeli'de adım atmadık yer bırakmadı. İYİ Parti Milletvekili adaylarından Ruhittin Sönmez ve Ömer Toyran bayramın 3’üncü ve son günü Gebze'nin köylerini gezerek vatandaşlarla buluştu.

KÖYLÜLER MEMNUN KALDI

Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur ve teşkilatının organize ettiği Gebze köyleri çalışmasında Milletvekili Adayı Sönmez ile Toyran, köyleri birlikte gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve sorunları dinledi. Köylüler, “Buralara kadar hangi parti olursa olsun gelen adaylar başımızın tacıdır, misafirimizdir. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki İYİ Parti adaylarının hemen hemen hepsi gelip kapımızı çaldı” diye konuştular. Gün boyunca Muallimköy, Tavşanlı, Cumaköy, Kadıllı, Ovacık ve Mudarlı köylerini gezen milletvekili adaylarına köylüler başarılar diledi.

Bugün 16:34 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
SP’li Reyhan Şengün: CHP ile ittifak yapmadık seçim stratejisi yaptık mask
SP’li Reyhan Şengün: CHP ile ittifak yapmadık seçim stratejisi yaptık
Kocaelililer, formalarla mitinge gidecek mask
Kocaelililer, formalarla mitinge gidecek
MHP'liler bu okullarda oy kullanacak mask
MHP'liler bu okullarda oy kullanacak
Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulaları sayılacak mask
Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulaları sayılacak
Sönmez: O çalınan oylar nedir? mask
Sönmez: O çalınan oylar nedir?
Akar: Ülke nefes alacak mask
Akar: Ülke nefes alacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti mitinginde bir ilk! mask
İYİ Parti mitinginde bir ilk!
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı! mask
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
İşte İzmit'in ilk Millet Kıraathanesi mask
İşte İzmit'in ilk Millet Kıraathanesi
Kazada kolu koptu! mask
Kazada kolu koptu!
Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov! mask
Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov!

GALERİ

Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz? mask
Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz?
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı… mask
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı…
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı mask
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş mask
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1 mask
Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı mask
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL