Sönmez ve Toyran Gebze köylerindeydi

Ramazan Bayramı boyunca da seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayları, Kocaeli'de adım atmadık yer bırakmadı. İYİ Parti Milletvekili adaylarından Ruhittin Sönmez ve Ömer Toyran bayramın 3’üncü ve son günü Gebze'nin köylerini gezerek vatandaşlarla buluştu.

KÖYLÜLER MEMNUN KALDI

Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur ve teşkilatının organize ettiği Gebze köyleri çalışmasında Milletvekili Adayı Sönmez ile Toyran, köyleri birlikte gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve sorunları dinledi. Köylüler, “Buralara kadar hangi parti olursa olsun gelen adaylar başımızın tacıdır, misafirimizdir. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki İYİ Parti adaylarının hemen hemen hepsi gelip kapımızı çaldı” diye konuştular. Gün boyunca Muallimköy, Tavşanlı, Cumaköy, Kadıllı, Ovacık ve Mudarlı köylerini gezen milletvekili adaylarına köylüler başarılar diledi.