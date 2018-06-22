Kayalı, esnaf ve işçilerden destek sözü aldı

CHP Kocaeli 27. Dönem Milletvekili Adayı Tuğman Kayalı, Başiskele’deki seçim çalışmaları kapsamında ilçe sakinleri ile buluştu. CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda Tuğman Kayalı ilk olarak Yeniköy Kapalı Pazarı’ndaki esnafı ziyaret etti. Kayalı, tezgahlarda yer alan ürünlerin fiyatlarının yükselen enflasyona paralel olarak arttığını dile getiren ve vatandaşın alım gücünün azalması ile satışlarda eski kazancını sağlayamamaktan şikayetçi olan pazar esnafının sorunlarını dinledi.

BİLGİ VERDİ

Pazar esnafına partisinin ekonomi alanındaki yapacağı çalışmaları aktaran Tuğman Kayalı, 24 Haziran sonrasında üretimin artışı için çiftçinin destekleneceğini dile getirdi. Kayalı’nın bir sonraki durağı, iş yerlerine ulaşım için fabrika servislerini kullanan işçiler oldu. Fabrika servislerinin kalkış alanına giderek işçiler ile konuşan Tuğman Kayalı, işçi hakları ve ücretleri ile ilgili CHP’nin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.