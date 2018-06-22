Senay Cebelli Önder: Bu seçim kadınların seçimi olacak

AKP Gebze İlçe Kadın Kolları, bugüne kadar içerisinde Türk kahvesi, tanıtım broşürleri ve balonların yer aldığı binlerce çantayı vatandaşlara ulaştırdı. Bayramda da kendi zamanlarından feragat eden bayanlar, son bir haftada dağıtılacak çantalar için hazırlık yaptı.

“KADINLARIN SEÇİMİ OLACAK”

İlçe Kadın Kolları Başkanı Senay Cebelli Önder, seçim süresince Gebze’de çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, “Gebze’de ziyaret ettiğimiz evlerde kadınların AK Parti’ye olan ilgi ve desteği bizlere güç veriyor. Bu seçim, kadınların seçimi olacak. 24 Haziran’da güçlü bir şekilde Gebze’den Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a desteğimizi vereceğiz” dedi.