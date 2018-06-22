İl başkanları seçim tahminlerini açıkladı

Türkiye, yeni cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Seçime katılacak siyasi partilerin Kocaeli’deki il başkanları da seçimlerle ilgili son değerlendirmelerini yaptı. Tahminlerini açıklayan başkanlar, tüm vatandaşların oy kullanmaları gerektiğini vurguladı.

6 ADAY YARIŞACAK

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AKP ve MHP’nin kurduğu ve Büyük Birlik Partisi’nin desteklediği “Cumhur İttifakı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP Muharrem İnce’yi, HDP ise Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

İTTİFAKLAR KURULDU

Vatandaşlar, bu seçimde yeni ilavelerle birlikte 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, HDP, HÜDA-PAR ile Vatan Partisi katılacak. BBP’nin adayları AKP, DP’nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AKP ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise “Millet İttifakı” çatısı altına oy pusulasında yer alacak.

İKTİDAR İLK TURDA BİTSİN İSTİYOR

Yarın yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak siyasi partilerin il başkanları oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Özellikle iktidar partisi AKP ve ana muhalefet CHP’liler, hem cumhurbaşkanlığını kazanacaklarını hem de Meclis’te çoğunluğu sağlayacaklarını düşünüyor. İktidar cumhurbaşkanlığını ilk turda alma hesapları yaparken, muhalefetin hedefi ise seçimi ikinci tura taşımak…

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy:

“2 kat fark atacağız”

“Güçlü Türkiye için siyasi parti ayırt etmeksizin herkesi Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye davet ediyorum. Biz ikinci bayram hazırlığındayız. 24 Haziran günü Türkiye yeniden bayram yaşayacak. 1 Kasım’daki oyumuzu korumak ve artırmak hedefimiz. Yüzde 56.5’te kalırsak 57’yi bulamadık diye üzülürüz o yüzden oy almak için çabalıyoruz. Tek rakibimiz kendimiziz. Cumhur İttifakı’na en büyük destek Kocaeli’den çıkacak. En yakın rakibe bile 2 kat fark atacağız. Herkes mutlaka oy kullanmaya gitsin” dedi.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay:

“İnce yüzde 40 oy alacak”

“Seçim ülkemize hayırlı olsun. Diğerlerine benzemeyen bir seçim yapacağız. Halkımız ya demokrasiden yana ya da diktatörden yana olacak. Laikliği benimseyenler, Atatürk’ü sevenler Millet İttifakı’na ve CHP’ye oy verecekler. Tek adam rejimi isteyenler ‘Cumhur İttifakı’na oy verecek. Biz halkımıza inanıyoruz. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız, herkes vatandaşlık görevi olan seçim hakkını mutlaka kullanmalı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Muharrem İnce yüzde 40, CHP’nin ise yüzde 32 alacağımıza inanıyorum.”

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman:

“Meral Akşener cumhurbaşkanı olacak”

“Güzel bir miting düzenledik. Hedefimizi tutturduk, mitingimize 25 bin kişi geldi. Kısacası Kocaeli kızına sahip çıktı, sandıkta da Türkiye kızına sahip çıkacak. Milletvekilliği seçiminde İYİ Parti olarak yüzde 20’nin altında düşemeyeceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Meral Akşener ilk turda veya ikinci turda seçimi alacak ve ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak. Tüm vatandaşlarımız mutlaka oylarını kullansın. Bu seçim tüm Türkiye için çok önemli.”

SP İl Başkanı Nurettin Çelik:

“Değişime son 3 gün”

“Değişimin yaşanacağı iklime son 3 gün kaldı. Halkımız SP’yi Meclis’e taşıyacak. Milletimiz sahada konuşurken matematik hesabı yapıyor. Pazarda bile soğan 1 liradan 7 liraya çıkmışsa Saadet’in de oyu aynı doğrultuda artacak. 7 de çıkartsak 5 de çıkartsak bizim için sürpriz olmaz. Seçim sürecinde destek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Güzle bir seçim atmosferi geçiriyoruz. Bu yükü üstlendiğimiz için mutluyum. Hep birlikte Türkiye’yi ekonomi, eğitimi ve adaletine kadar tüm olumsuzlukları ortadan kaldırarak birlikte yaşayacağımız zamana geçiyoruz. Bu seçim hepimiz için fırsat. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Temel Karamollaoğlu’nun olması hepimizin menfaatine olur.”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü:

“Cumhur İttifakı yüzde 60’ı geçer”

“MHP bu seçimde büyük bir sürpriz yapacak. Sokakta bunun sinyallerini net şekilde alıyoruz. Bu seçimin kaybedeni anket şirketleri olacak. Kocaeli’de en az 4 milletvekili çıkaracağız. Cumhur İttifakı’nda hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 60 bandını geçecek. Kocaelililer güçlü bir Meclis ve güçlü bir MHP görecek.”

HDP İl Başkanı Şahabettin Işık:

“İkinci turda CHP’li İnce’ye destek veririz”

“Seçim sürecinde 2 milletvekili çıkartacak şekilde çalıştık. HDP’nin potansiyeli bu tezimizi destekliyor. Şansımızı artıran sebeplerden biri de AKP’deki düşüş. AKP’nin oylarını Saadet Partisi düşürecek. 1 Kasım’da bizden ödünç aldıkları oyları geri alıyoruz. Sahada yaptığımız gözlemler de bu şekilde. MHP’nin oyları da İYİ Parti’ye gidiyor. CHP ise Kocaeli’de 4 milletvekili çıkartabilir. Muharrem İnce heyecan yarattı, ancak HDP’den oy alamaz. Cumhur İttifakı’nın gerilemesi 2’nci tura kalırsa CHP’li Muharrem İnce’ye destek veririz. Bizim seçmen kitlemiz, genel merkezin gösterdiği adresten şaşmaz.”

Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk:

“Erdoğan’ın hiç şansı yok”

“Son durum gösteriyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor. Devlet Bahçeli’nin desteği de artık yetmedi. Cumhurbaşkanlığı muhtemelen ikinci tura kalacak ve bu durumda Recep Tayyip Erdoğan’ın hiç şansı kalmıyor. Tüm vatandaşlarımızı gerçek Atatürk ilkelerine sahip çıkan tek parti olan Vatan Partisi’ne oy vermeye davet ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gidiyor.”