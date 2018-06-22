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Natalia’nın mutluluğuna AK Partili kadınlar ortak oldu

Körfez İlimtepe’de yaşayan Rus Natalia Babaeva, oğlu Volkan’ı sünnet ettirdi. Babaeva ailesini bu özel günlerinde AK Partili kadınlar ve Natalia’nın eğitim gördüğü KO-MEK kursiyerleri de yalnız bırakmadı.

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AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları yönetimi farklı bir organizasyona imza attı. Yaklaşık 10 yıldır ülkemizde yaşayan ve 5 yıldır da Körfez İlimtepe Mahallesi’nde ikamet eden Azeri Türkü olan 31 Yaşındaki Elçin Babaeva ile din olarak İslam’ı tercih eden Rusya uyruklu 31 yaşındaki Natalia Babaeva’nın iki çocuğundan Volkan’ın sünnet cemiyeti geniş katılımla gerçekleşti. aynı zamanda KO-MEK kurslarına katılarak Türkçe öğrenen Natalia Babaeva’yı bu özel günlerinde AK Partili kadınlar, kursiyerler ve yakınları yalnız bırakmadı.

MOLLAOĞLU DA KATILDI

Çocuklarını Türk adetlerine göre yetiştirmek isteyen Natalia Babaeva’ye destek olan AK Partili kadınların desteği düzenlenen sünnet mevlidi renkli görüntülere sahne oldu. Cemiyete Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın eşi Bilge Baran ve il yöneticileri katılım gösterdi.

“NATALİA ÖZ KIZIMIZDIR”

KO-MEK kurs binasında gerçekleşen küçük Volkan’ın sünnet cemiyetinde tüm konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bu arada ailenin Deniz adında bir çocuklarının daha olduğu belirtildi. Yapılan cemiyetin çok özel bir çalışma olduğunu dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, “Natalia, çocuklarını Türk adetlerine ve İslami değerlere göre yetiştirmek istediğini söyleyince kendisine böyle bir destekte bulunduk. Bizim içinde çok özel bir program oldu. Çocuklarının ilk mürüvvetlerini gördü. Kendisi artık bizim öz kızımızdır. Her zaman yanında olacağız” dedi.

Bugün 16:58 TSİ - Gündem

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