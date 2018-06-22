Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde

Kocaeli İl Seçim kuruluna giderek, milletvekili aday oy kullandırma belgesini alan Gölcük'ün eniştesi İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen, Pazar günü oyunu Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda kullanacak.

Son anda belli oldu

Gölcük'ün eniştesi İYİ Parti Milletvekili adayı Türkşen "Kocaeli Adalet Sarayı'na hayırlı bir iş için geldim. Adalet saraylarına uzun süre alışkınım, aslında içinde adalet olmayan Adalet saraylarına alışkınım. Buraya hayırlı bir iş için geldim. Kocaeli milletvekili adayı olduğum halde son anda belli olduğu için İstanbul'da oyumu kullanmak zorundaydım. Oyumu kullanabilmek için istenilen belgeyi aldım. Kocaeli'nde istediğim sandıkta oyumu kullanabileceğim" dedi.

Gençlere seslendi

Sözlerinin devamında gençlere seslenen Türkşen "Türkiye son 16 yıldır bildiğiniz Türkiye değil. Türkiye bambaşka çok güzel bir ülkeydi. O ülkeyi tekrar tesis etmek için yola çıktık. İlk kez oy kullanacak olan gençlerimize sesleniyorum. Çok iyi değerlendirme yapın. Siz çok daha iyi Türkiye'ye layıksınız"diyerek açıklama da bulundu.