İYİ Parti İl Başkanı Doktor Serdar Kaman’ın eczacı olan eşi Nuran Kaman eczane açtı. Eczacı Nuran Kaman daha önce İl Sağlık Müdürlüğü’nde Eczane ve Tıbbı Cihaz Şube Müdürü olarak çalışıyordu. Kaman dün mesleğini sürdürmek amacıyla ilk eczanesini açtı. İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 125 adresinde hizmete giren eczanenin açılışıma DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Yöneticisi Numan Gülşah ve çok sayıda davetli katıldı. Doktor olan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve eşi Nuran Kaman davetlileri güler yüzle karşıladı. Açılışta katılımcılara kokteyl ikramı yapıldı. Kurdele kesimi öncesinde eczanenin hayırlı olması için dua yapıldı.
Bugün 17:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:10 TSİ )
Kadıköy Eczanesi açıldı
Kadıköy eczanesi açıldıİYİ Parti İl Başkanı Doktor Serdar Kaman’ın eczası olan eşi Nuran Kaman Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde eczane açtı.
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Bugün 17:09 TSİ - Ekonomi
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz