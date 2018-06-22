Kadıköy Eczanesi açıldı

İYİ Parti İl Başkanı Doktor Serdar Kaman’ın eczacı olan eşi Nuran Kaman eczane açtı. Eczacı Nuran Kaman daha önce İl Sağlık Müdürlüğü’nde Eczane ve Tıbbı Cihaz Şube Müdürü olarak çalışıyordu. Kaman dün mesleğini sürdürmek amacıyla ilk eczanesini açtı. İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 125 adresinde hizmete giren eczanenin açılışıma DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Yöneticisi Numan Gülşah ve çok sayıda davetli katıldı. Doktor olan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve eşi Nuran Kaman davetlileri güler yüzle karşıladı. Açılışta katılımcılara kokteyl ikramı yapıldı. Kurdele kesimi öncesinde eczanenin hayırlı olması için dua yapıldı.