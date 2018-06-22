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Yakıt tankeri ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı!

Gebze'de yakıt tankeri ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, 15.30 sularında Gebze yanyol Hükumet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebze sanayi bölgesinden Gebze istikametine gitmekte olan Hasan S. idaresindeki 34 VUR 19 plakalı yakıt tankeri karşı yönden gelen Ahmet K. idaresindeki 41 UP 490 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Ahmet K., 9 yaşındaki kızı Elifsu K. ve ismi öğrenilemeyen diğer bir kızı yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan baba Ahmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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