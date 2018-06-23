Yağız Kebap yeni yerinde hizmete açıldı

İzmit Belediyesi eski meclis üyesi Adnan Metin, eşi Nalan Metin ve ilimizin tanınmış firmalarından CSD Yapı'nın sahibi Cevdet Seyran ile ortaklık yaptığı Yağız Kebap yeni bir konseptte, yeni bir hizmet anlayışı ile yeni yerinde hizmete açıldı. Yağız Kebap'ın açılışına, AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet İl Başkanı Nurettin Çelik, İYİ Parti Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, Saadet Partisi milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, eski İzmit Belediye Başkanı ve milletvekili Hikmet Erenkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, ve KOTO yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmit’e kalite katmaya devam edecek

Açılışta konuşma yapan İbrahim Karaosmanoğlu, “Hizmet sektöründe güzel bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Ben kebabı yedim çok lezzetli bana güvenebilirsiniz. Daha fiyatını bilmiyoruz tabii ki. İnşallah o da uygundur. Yağız Kebap İzmitimize kalite katacaktır. Helalinden bol kazançları olur” dedi. Açılışın ardından protokol üyeleri kurdeleyi birlikte kesti. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Yağız Kebap, et dışında Beyran çorbası, kelle paça ve işkembe çorbalarında da iddialı. Yağız Kebap yeni yerinde 300 kişiye hizmet veriyor. Yağız Kebap'ın toplam 30 personeli bulunuyor.