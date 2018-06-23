Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:06 TSİ )

Yağız Kebap yeni yerinde hizmete açıldı

Uzun yıllardır İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde hizmet veren Yağız Kebap, Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu Demokrasi Bulvarı eski KOSGEB binasındaki yeni yerinde resmi açılışını gerçekleştirdi.

mask
mask
mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi eski meclis üyesi Adnan Metin, eşi Nalan Metin ve ilimizin tanınmış firmalarından CSD Yapı'nın sahibi Cevdet Seyran ile ortaklık yaptığı Yağız Kebap yeni bir konseptte, yeni bir hizmet anlayışı ile yeni yerinde hizmete açıldı. Yağız Kebap'ın açılışına, AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet İl Başkanı Nurettin Çelik, İYİ Parti Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, Saadet Partisi milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, eski İzmit Belediye Başkanı ve milletvekili Hikmet Erenkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, ve KOTO yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmit’e kalite katmaya devam edecek

Açılışta konuşma yapan İbrahim Karaosmanoğlu, “Hizmet sektöründe güzel bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Ben kebabı yedim çok lezzetli bana güvenebilirsiniz. Daha fiyatını bilmiyoruz tabii ki. İnşallah o da uygundur. Yağız Kebap İzmitimize kalite katacaktır. Helalinden bol kazançları olur” dedi. Açılışın ardından protokol üyeleri kurdeleyi birlikte kesti. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Yağız Kebap, et dışında Beyran çorbası, kelle paça ve işkembe çorbalarında da iddialı. Yağız Kebap yeni yerinde 300 kişiye hizmet veriyor. Yağız Kebap'ın toplam 30 personeli bulunuyor.

attachment-269913-1-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681726-1529733592.jpeg?

attachment-269913-0-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681725-1529733437.jpeg?

attachment-269913-2-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681726-1529733597.jpg?

attachment-269913-4-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681726-1529733606.jpg?

attachment-269913-6-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681727-1529733613.jpeg?

attachment-269913-8-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681727-1529733632.jpg?

attachment-269913-12-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681728-1529733644.jpg?

attachment-269913-13-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681729-1529733649.jpg?

attachment-269913-17-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681730-1529733674.jpg?

attachment-269913-22-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681731-1529733701.jpeg?

attachment-269913-19-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681730-1529733684.jpg?

attachment-269913-23-98690b4909f8b90141b42fd1bc02c289-1529681731-1529733705.jpeg?

Bugün 09:05 TSİ - Ekonomi

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak! mask
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak!
Kurban Bayramı'nda emekliye ikramiye verilecek mi? mask
Kurban Bayramı'nda emekliye ikramiye verilecek mi?
Patates, soğanın fiyatı durdurulamazken bakandan açıklama geldi! mask
Patates, soğanın fiyatı durdurulamazken bakandan açıklama geldi!
Yağız Kebap’a davetlisiniz! mask
Yağız Kebap’a davetlisiniz!
MOBESKO, araba hediye ediyor! mask
MOBESKO, araba hediye ediyor!
Instagram'dan para kazandıracak özellik! mask
Instagram'dan para kazandıracak özellik!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı! mask
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak! mask
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak!
Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov! mask
Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov!
Nevzat Doğan’dan 8 köye doğalgaz müjdesi mask
Nevzat Doğan’dan 8 köye doğalgaz müjdesi
Eşinden mesleği öğrendi, iş yerini açtı mask
Eşinden mesleği öğrendi, iş yerini açtı

GALERİ

Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz? mask
Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz?
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı… mask
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı…
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı mask
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş mask
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1 mask
Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı mask
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL