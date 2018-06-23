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Bugün 09:14 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:24 TSİ )

Korkmaz ailesinin mutlu günü

AKP eski İzmit İlçe Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Korkmaz’ın oğlu Avukat Fatih Korkmaz ile Değirmendereli Emekli Astsubay merhum Hüseyin Karaman’ın kızı Merve Karaman dünya evine girdi

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AKP İzmit eski İlçe Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ayrıca Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nın kurucusu olan Ali Korkmaz ile Eda Kormaz’ın iki oğlundan biri olan Avukat Fatih Korkmaz (25), Değirmendereli Emekli Astsubay merhum Hüseyin Karaman ile eşi Filiz Karaman’ın iki çocuğundan biri olan ve Bilgi Köprüsü’nde Anasınıfı Öğretmeni olan Merve Karaman (24) ile mutluluğa ilk adımı attı.

SİYASETÇİLER DÜĞÜNDE BULUŞTU

Düzenlenen görkemli düğün törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Durmuş, Mehmet Akif Yılmaz, Zeki Aygün, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Alpaslan Seymen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

2 BUÇUK YILDIR BİRLİKTEYDİLER

Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilen düğün törenine iş ve siyaset dünyasından yoğun katılım oldu. Heyecanlı çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıydı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise evlilik cüzdanını yeni gelin olan Merve Kahraman’a takdim etti. Çiçeği burnunda taze çift balayını Antalya’da yapacak. 2 buçuk yıldır birlikte olan genç çift bundan sonra Yeşilova’da hayatlarını sürdürecek.

EN AZ 3 EVLAT

Nikah töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Artık yeni yuva kurdular. Allah bu yuvayı daim eylesin. Kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Ali Korkmaz 12 yaşından beri yakından tanıdığım birisi. Birlikte siyaset yaptığımız değerli kardeşim. Bugün onun en heyecanlı ve mutlu gününde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Merve ve Fatih’in en kötü günü böyle olsun. Bu dünya imtihan dünyası hayatta her zaman güzellikle karşılaşmayacaksınız. Birbirinize karşı olan sevginizi daima büyütün. Evliliğin meyvesi çocuktur. Allah size en az 3 evlat nasip etsin” açıklamalarında bulundu.

Bugün 09:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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