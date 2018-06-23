Kartepe’de 20 yıllık hasret bitiyor

Suadiye’nin 20 yıllık hayalini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez gerçekleştiriyor. Kartepe Belediyesi tarafından Suadiyespor Kulübü yanında Suadiyespor Halı Saha Tesisleri yapımına başlandı. Proje tanıtım töreninde Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in ev sahipliğinde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Suadiyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra ve sporcular katıldı.

SPORU ÇOK SEVİYORUM

Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek Suadiyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra ve yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Dünya standartlarında Kartepe genelinde spor tesisleri yapılmaktadır. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara gitmesini önleyecek şekilde yatırımları yapıyoruz. Gençlerimizin en fazla ilgi gösterdiği alan spor olunca bizlerde bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Suadiye Mahallesi en önemli mahallerimizden biridir” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

“İlçemiz 50 yıl teleferik bekledi, şimdi burası 20 yıldır bu yatırımı bekliyordu Allah bize nasip etti” diyen Başkan Üzülmez “Çocuklarımızın spor yapacağı aileleriyle birlikte zaman geçireceği bir spor alanı hazırlıyoruz. Gençlerimizin mutlu olacağı koşulların sağlanması durumunda başarıları gelmektedir. Sağlıklı bir neslin yetişmesi için gereken yatırımlar yapıyor. Suadiye halkı söz konusu vatan, bayrak, ezan, güçlü Türkiye’nin yürümesi için siyasal destek ile bunun gereğini yerine getirmektedir. Suadiyeli hemşehrilerimiz için KAR-MEK kursları, spor kursları, mahalle konağı, Suadiye Kapalı Pazar yeri başlıyor, mahalle meydanı başladı, Çepni Caddesi örnek cadde olacaktır. Hak edilen yatırımlardır” açıklamasında bulundu.

KARTEPE’DEN HEP DESTEK TAM DESTEK

Hemşehrilerimizin Pazar günü beklenen desteği de üzerine çıkarak, bizlere güç vereceklerine inandığını belirten Başkan Üzülmez “Ülkemizin güçlü yürüyüşüne çelme takmak isteyenler, hain ve yandaşların üzüleceği, ülkesini sevenlerin, ülkemiz için dua eden mazlumların bayram edeceği 24 Haziran’ı bekliyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi Pazar günü yapılacaktır. Ülkemizde yönetim şeklide değişmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Ülkemizin son 16 yılda elde ettiği gelişimden dolayı içte ve dışta güçlü devletimizden rahatsız olanların her türlü hainlikleri denedikleri ve başarılı olamadıkları, artık seçimle de başaramayıp beyaz bayrağı çekecekleri bir seçim olacak inşallah. Türk halkı 15 Temmuz’da ne yaptıysa 24 Haziran’da da yapacaktır. Kartepe’den Cumhurbaşkanımıza gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Üzülmez projeye destek veren ARKAS Holding ve Yönetici Haydar İnanç’a teşekkür etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in Suadiye’yı bu yatırımdan dolayı Suadiyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra teşekkür etti.

22 BİN DÖNÜM PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Suadiyespor Halı Saha Tesisleri 3 bin metre kare alanda inşa edilmeye başlandı. Kapalı olarak yapılan tesis içerisinde 200 kişi aynı anda karşılaşmaları izleyebilecek. 1500 metre kare kapalı alanda halı saha yapılırken, 1500 metre kare alanda idari bina, soyunma odaları, banyo ve wc olacak. Tesis içerisinde ayrıca salon sporlarından boks, karate, güreş, masa tenisi sporları yapılırken, çocuklara spor eğitimleri de verilebilecek. Spor tesisinde 60 kişi aynı anda spor yapma imkanı bulurken, proje 75 günde tamamlanacak ve 2 Milyon TL’ye mal olacak. Projenin tamamlanması sonrasında Sinan Sipahi Suadiye Stadı’nın ışıklandırmaları ve Suadiyespor Kulüp binasında yapılacak olan düzenleme ile 22 bin dönüm alan spora ayrılmış olacak.