Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yarın yapılacak. Toplam 1 milyon 336 bin 540 seçmen, 12 ilçede 3 bin 858 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.