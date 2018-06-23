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Bugün 09:24 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:27 TSİ )

Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yarın yapılacak.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yarın yapılacak. Toplam 1 milyon 336 bin 540 seçmen, 12 ilçede 3 bin 858 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

Bugün 09:24 TSİ - Gündem

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