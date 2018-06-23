Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yarın yapılacak. Toplam 1 milyon 336 bin 540 seçmen, 12 ilçede 3 bin 858 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.
Bugün 09:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:27 TSİ )
Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yarın yapılacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:24 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz