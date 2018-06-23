Dün gece, Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan Suriyeli sığınmacılar için yaptırılan Geçici Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan kameriye kimliği belirsiz kişilerce yerle bir edildi. Çocuk oyun grubunun döşemeleri yerden sökülerek hasar verildi. Polis, vatandaşların dinlenip zaman geçirdiği kameriye ve oyun grubu alanına hasar veren kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Bugün 09:34 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:35 TSİ )
Kameriyeye ve oyun alanına hasar verdiler
Darıca'da, kimliği belirsiz kişiler Geçici Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan kameriyeyi yerle bir ederken, oyun alanındaki döşemelere ise hasar verdi.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz