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Kayıp Leyla'nın ailesi böyle isyan etti: "Allah'ın seven..."

Ağrı'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürüldü. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, kendisinin ve oğlu Nihat Aydemir'in, cep telefonu üzerinden her gün 30- 40 ihbar aldığını belirterek, "Allah'ını seven, yalan ihbarda bulunmasın. Zaten bizim acımız bize yetiyor." dedi.

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Ağrı'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürüldü. Köye dün gelen ve Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kadavra arama köpeklerini kullanarak, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir'in de yeğeni olan Leyla'yı bulmaya çalıştı.

GÜN BATIMINA KADAR ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 8'inci günde arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Çevre köyleri günlerdir arayan ekipler, öğle saatlerinde Bezirhane köyüne dönüyor. Ağrı Kızılay Şube Başkanlığı'nca arama çalışmalarına katılanlara, köyün taziye evinde yemek veriliyor. Yemeğin ardından tekrar başlanan arama çalışmalarına, gün batımına kadar devam ediliyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ ARAMA TİMİ KÖYDE

Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen ve köye dün gelen JAK timleri, ellerindeki sondalarla köyün yanından geçen dere yatağında ve boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yabani otların arasında arama çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Bakılmadık yer bırakmayan ekipler, arama faaliyetlerine köyün çevresindeki meskun mahalde ve açık arazide devam ediyor. Arama çalışmaları, köydeki çocuklar tarafından da merakla izleniyor.

'ALLAH'INI SEVEN YALAN İHBARDA BULUNMASIN'

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, kendisinin ve oğlu Nihat Aydemir'in, cep telefonu üzerinden her gün 30- 40 ihbar aldığını belirterek, "Allah'ını seven, yalan ihbarda bulunmasın. Zaten bizim acımız bize yetiyor. Ben gece uyurken, kapı çalacak ve Leyla'yı bana verecekler hayalini kurarken, gelen bir telefonla uyanıyorum ve karşımdaki kişi, 'Leyla öldü' deyince dünyam alt üst oluyor. Bu kadar insafsız olmayın. Bugün bizim başımıza gelen, Allah göstermesin, yarın sizin de başına gelebilir" dedi.

Bugün 09:55 TSİ - Asayiş

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