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Bugün 10:14 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:50 TSİ )

Bunu da gördük! Türkiye patates ithal edecek...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'nin Şişli'deki merkezinde düzenlenen 'E-İhracat Seferberliği Basın Lansmanı'na katılan Ekonomi Bakanı Zeybekci, imza törenindeki konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Patates ithalatının hangi ülkeden ve miktarının ne kadar olacağıyla ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Dün sabah bu açıklamayı (patates ithalatı) yaparken, şöyle bir şey vardı. 'Göreceksiniz bu akşama doğru muhalefet liderlerinden ve Cumhurbaşkanı adaylarından Türkiye'yi patates soğan ithal eder hale getirdiler' diyecekler demiştim. Biz siyasi kaygılarla,  seçimlerdeki sloganik söylemlerle siyaset yapmadık. Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon ton civarında soğan tüketimi, 4,5 - 5 milyon ton da patates tüketimi var. Üretim ile ilgili bir problemimiz yok. Üretim sezonu başlamamasına rağmen, henüz bu konuda çiftçinin düşük fiyat yüksek fiyattan dolayı oldu da çiftçi mi bundan yararlandı. Kesinlikle hayır. Mayıs ayında Türkiye'de hem patates hem soğan yüzde 35 oranında arttı. Dolayısıyla Mayıs ayı enflasyonu 1,62 ve bunun 0,38'i soğan ve patatesten geliyor. Bu bütün Türkiye'nin katlandığı bir maliyet ve bütün Türkiye'nin ödediği bedel haline dönüşüyor. Türkiye olarak biz, spekülatörün, stokçunun tefecinin patates ve soğan fiyatlarıyla oynamasının önüne geçmek ki burada çiftçimizin kesinlikle bir mağduriyeti yok; sınırlı olmak kaydıyla, toplam tüketimin yüzde 2'si bile olmamak kaydıyla bir alanda... Gerekirse tabi bununla ilgili o spekülatörlere, stokçulara  ne kadar stok olduğunu, nerelerde kimler ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. İlgili bakanlıklarla bunları takip ediyoruz. Ülkesi belli miktarı da belli. Diğer bir şart ise yüzde yüz Türk parasıyla satın almak şartıyla... Dolayısıyla bu hangi ülkelerin olabileceğiyle ilgili bir fikir verebilir."

PATATES İTHALATI ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Patates ithalatına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Zeybekci, "Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hayatı boyunca bir kere bile soğanın, patatesin toprakta mı yoksa ağaçta mı yetiştiğini bilmeyenlerin bu konuyu siyasi bir malzeme yapması bir genel başkana da bir Cumhurbaşkanı adayına da yakışmıyor" diye konuştu.

SEÇİM SONRASI DÖVİZ KURU NASIL OLACAK

Nihat Zeybekci, seçimin ardından çıkan sonuçların döviz kuruna nasıl yansıyacağıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Zeybekci, "Belirsizlikler ortadan kalkacağı için bu pazartesi Türkiye için 'yeni bir günaydın', 'yeni bir başlangıç' olacak. Türk Lirası'nın hak etmediği bu değer seviyeleri yavaşça toparlanacak. Bizim için istikrarlı bir dönem olması, aşırı hareketli TL değerleri değil öngörülebilir ve Türkiye'de maliyet oluşturan, Türk Lirası'nın fazla oynak olması ne ihracatçının avantajına zaten ithalat ve diğer maliyetlerimizin de istemediği bir şey. Onun için  her şeyin iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bugün 10:14 TSİ - Ekonomi

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