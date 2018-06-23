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Dikkat! Seçim günü bu yollar kapalı

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Kocaeli Adliyesi’ne ulaşım sağlayan üç sokakta güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılacak.

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24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Kocaeli Adliyesi’ne ulaşım sağlayan üç sokakta güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılacak. Hafız Selim, Hafız Binbaşı ve Berk Sokak’a 23 Haziran cumartesi günü saat 17.00’den itibaren araç girişi olmayacak.

PAZARTESİ TRAFİĞE AÇILACAK

Bu sokaklar 25 Haziran Pazartesi günü saat 08.00’de araç trafiğine açılacak. Süre boyunca araçlar tramvay dışında araç trafiğini Atatürk Bulvarı, Leyla Atakan Caddesi, Rafet Karacan Bulvarı ve Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinden sağlanacak.

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