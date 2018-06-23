Körfez'de Güney Mahellesi Tuğrul Caddesi Gizem Sokak No:38'de meydana gelen olayda çocukları ile tartıştığı belirtilen bir kadın gece saat 01.00 sıralarında kocasına ait olduğu belirtilen silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. 3 çocuk annesi ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Nurtaç İpek, başgardiyan olduğu belirtilen kocasınının silahını göğsüne dayayarak intihar etti. Yatak odasında intihar eden kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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Kocasının silahıyla yaşamına son verdi!
Körfez'de 3 çocuk annesi Nurtaç İpek, başgardiyan olduğu belirtilen kocasınının silahını göğsüne dayayarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz