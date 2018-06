Sachiko Murata, Üsküdar Üniversitesi’ne geliyor

Prof. Dr. Sachiko Murata, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Yaz Okulunda dersler vermek üzere İstanbul’a geliyor. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı’nın desteğiyle tasavvuf araştırmaları konusunda uluslararası bir yaz okulu açıyor. Alanında uzman birçok akademisyenin yer alacağı program, 16-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz okulunda ders verecek dünyaca ünlü akademisyenler arasında Çin’de İslâm Düşüncesi ile İslâm ve Çin Medeniyeti konularında uzman olan Prof. Dr. Sachiko Murata da bulunuyor. Tasavvuf Araştırmaları Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Prof. Dr. Sachiko Murata, “Çincede İslâm Düşüncesi” dersini verecek.

Çince'de İslam konusunda dünyada en yetkin araştırmacı

Stony Brook Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Araştırmalar Bölümü’nde öğretim üyesi olan Sachiko Murata 1943 yılında doğdu. Lisansını Japonya’da Chiba Üniversitesi’nde hukuk alanında tamamladı. Doktora derecesini Nizamî-i Gencevî’nin Heft Peyker Mesnevîsi üzerine yaptığı incelemeyle Tahran Üniversitesi’nde alan Murata, İslâm fıkhı alanında çalışan ilk kadın olarak yine aynı üniversitede ikinci bir doktoraya başladı ancak İran Devrimi nedeniyle tezini tamamlayamadan eşi William C. Chittick ile birlikte 1979’da ABD’ye gitti.

Müslüman Konfiçyüsçüler başlıklı dersler verdi

O tarihten bu yana Stony Brook Üniversitesi’nde başta İslâm çalışmaları olmak üzere, Konfüçyüs felsefesi, Taoizm ve Budizm konularında eserler verdi ve dersler yürüttü. 2012 yılında, TÜRKKAD - Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kuruculuğunu üstlendiği Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nde İslâm düşüncesinin temel meseleleri konulu ve Müslüman Konfiçyüsçüler başlıklı dersler verdi. Burada William Chittick ve Weiming Tu ile beraber yazmış oldukları, İbnü’l Arabî ekolünden Huiru adı verilen, Çinli Müslümanlar hakkındaki eseri okuttu. Eser Seyyid Hüseyin Nasr’ın kapsamlı bir önsözü ile yayınlanmıştı. “The Vision of Islam” (William Chittick ile birlikte)“Chinese Gleams of Sufi Light”, “The Tao of Islam”, gibi diğer bazı önemli eserlerin yazarı olan Murata, kadim Çin kültürü ile İslâm arasındaki bağlantıların orijinal kaynaklarda ve medeniyet tarihinde izlerini süren en önemli bilim insanlarından birisi olarak biliniyor.