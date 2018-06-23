Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması beklenen bölgede, sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ilk saatlerde batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Kırklareli ile Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bugün 11:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:45 TSİ )
Kocaeli'de sıcaklıklar düşecek
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalacak.
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Bugün 11:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz