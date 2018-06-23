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Kocaeli'de sıcaklıklar düşecek

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalacak.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması beklenen bölgede, sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ilk saatlerde batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Kırklareli ile Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bugün 11:15 TSİ - Gündem

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