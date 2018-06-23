24 Haziran seçimlerine 1 gün kala Saadet Partisi, İzmit’te yüzlerce kişi ile birlikte gövde gösterisi yaptı. İzmit Yürüyüş Yolu’nda "Saadet gelecek, yüzler gülecek" "Bilge Başkan, Temel Başkan" sloganları ile yürüyen kalabalığa halkın ilgisi de yoğun oldu. Programa Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik’in yanı sıra, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Yusuf Kaçar ve Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adayları katıldı. Milletvekili adayları halka gül dağıtarak destek istedi. Yürüyüşün akabinde partinin İzmit ilçe binası önünde toplanan yüzlerce kişi, burada bir miting gerçekleştirdi.
Bugün 11:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın İzmit’te düzenlediği yürüyüşe yüzlerce partili katıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 11:41 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - helal olsun saadet partililere , çok sağlam teşkilatları olduğunu zaten biliyorduk . YENİDEN OYLARINA SAHİP ÇIKIP PARTİLERİNE MİLLET VEKİLLERİNİ KAZANDIRACAKLAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.