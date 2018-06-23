Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!

24 Haziran seçimlerine 1 gün kala Saadet Partisi, İzmit’te yüzlerce kişi ile birlikte gövde gösterisi yaptı. İzmit Yürüyüş Yolu’nda "Saadet gelecek, yüzler gülecek" "Bilge Başkan, Temel Başkan" sloganları ile yürüyen kalabalığa halkın ilgisi de yoğun oldu. Programa Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik’in yanı sıra, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Yusuf Kaçar ve Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adayları katıldı. Milletvekili adayları halka gül dağıtarak destek istedi. Yürüyüşün akabinde partinin İzmit ilçe binası önünde toplanan yüzlerce kişi, burada bir miting gerçekleştirdi.