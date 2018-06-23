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Gölcük Siretiye ve Mamuriye köy yoluna köprü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Siretiye ve Mamuriye köy yolunda köprü çalışması yapıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Onarım çalışmalarının yanı sıra yol genişletme çalışmaları da sürdürülüyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi Siretiye ve Mamuriye köy yolunda köprü çalışması yapılıyor. Ulaşımın daha rahat yapılabilmesi için dere üzerinde yer alan tek şeritli köprü yıkılarak yerine iki şeritli köprü yapılacak. Çalışma kapsamında mevcut köprüde yıkım işleri yapılıyor.

34 METRE KÖPRÜ

Mevcutta bulunan köprü tek şeritli olup bölgedeki trafik akışına yetersiz kaldığından yıkılıyor. Eski köprünün yerine yenisi yapılarak genişletilecek. Yeni yapılacak olan dere köprüsü 2 şeritli olarak inşa edilecek. 13 metre genişliğinde yapılacak olan köprünün her bir şeridi 4 metre olacak. Köprüde yayaların yürümesi için ayrıca çift taraflı 2.5 metre genişliğe kaldırım yapılacak. Köprü toplam 34 metre uzunluğunda inşa edilecek.

10 KİRİŞLİ KÖPRÜ

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Proje kapsamında 3 bin 500 metreküp kazı çalışması yapılacak. Köprü çalışmasında 1000 metreküp hazır beton 160 ton nervürlü donatı çeliği kullanılacak. Köprü zeminine 90 ton asfalt serilecek. Köprüde 10 adet 34 metre uzunluğunda prekast kiriş yer alacak. Mevcut köprü üzerinde bulunan 400 mm çapında içme suyu hattı deplasesi çalışmaları da yapılacak. Köprü çalışması devam ettiğinden ulaşım Siretiye yönünden sağlanıyor.

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