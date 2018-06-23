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Bugün 11:55 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:56 TSİ )

Lotus İnşaat Derince’de hizmete girdi

Derince'de hizmet verecek olan Ayşe Şiranun'a ait Lotus Taahhüt İnşaat Firması, Çenedağ Mahallesi Talgır Sokak Toplu İş Merkezi No: 5/5 adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

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Birbiri ardına yeni işletmelerin hizmete başladığı Derince’de bir açılış töreni daha gerçekleştirildi. Ayşe Şiranun’a ait olan Lotus Taahhüt İnşaat Firması’nın açılış törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Şirin,MHP milletvekili adayları Vedat Akbulut ve Gürbüz Aslan,Derince MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca,Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, Kars Ardahan Iğdır Vakıf Başkanı Mehmet Irak,Kocaeli Kars İli Derneği Başkanı Ertekin Akbulak ,Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Ömer Gövercin, İŞKUR eski İl Müdürü Öztekin Kaşukci,Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan,Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik ,Akçakale Köy Derneği Başkanı Taner Sarıçayır başta olmak üzere meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve davetliler katıldı. Katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Lotus İnşaat firmasının sahibi Ayşe Şiranun,“İki memleketim var. Biri Kars öbürü Kocaeli. Bu sebeple doğup büyüdüğüm şehrin çehresine bir şeyler katmak ayrı bir mutluluk benim için” dedi.

"İNŞAAT ALANINDA YENİ DEĞİLİZ"

Yaptığımız işte tek amacımız kaliteli iş çıkararak güven inşa etmektir. Ticari kaygı taşımıyoruz. Öncelikle amacımız yaptığımız yaşam alanlarıyla insanlara konforlu bir hayat sunmak. İnsanların bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Onların gözleriyle bakıyor, onların hislerine ortak olmaya çalışıyoruz. Kısacası yaptığımız işin kalitesiyle var olmaya geliyoruz. İnşaat alanında yeni değiliz.Sadece daha önce yaptığım işlerde ön planda olmayı tercih etmedim. Bu konudaki tecrübemiz 2002 yıllarına dayanmaktadır. 2015 yılında Derince Devlet Hastanesi’nin karşısında Lotus Cafe ‘nin işletmesini yaptım. Sıfırdan aldığımız yeri baştan sona kadar kendi tecrübemiz ile restore ettik ve Derinceye yeni bir mekan kazandırdık. 01.01.2018 tarihinde sadece inşaat işine yoğunlaşmak için devrettim” ifadelerini kullandı.

2 PROJE DEVAM EDİYOR

Yelken Apartmanı ve Elmas Apartmanı olmak üzere 2 projenin devam ettiğini söyleyen Şiranun,”Projelerimizi 6 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bugünümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

KATIRCIOĞLU, "KADINLARIMIZIN BAŞARISI BİZİM BAŞARIMIZ"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu,”Öncelikle tebrik ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum.Kadınlarımızın başarısı bizim başarımız. Kadınlarımızın toplumun her alanında olmasını destekliyoruz. Kadınlarımıza teşvik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın güçlü durulu Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Türkiye büyümeye devam ediyor” dedi.

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Bugün 11:55 TSİ - Ekonomi

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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