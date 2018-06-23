Teşekkürler Başkan Ellibeş

Malzeme Dağıtımını Başkan Ellibeş bizzat kendisi yaptı. Törene Başkan Ellibeş’in yanı sıra, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyon Genel Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, belediye birim müdürleri ve amatör spor kulüpleri başkan ve yöneticileri de katıldı.

KULÜPLER MUTLU OLDU…

Değirmenderespor, Gölcük İdman Yurdu, Harb-İşspor, İhsaniyespor, İhsaniye Doğanspor, Ulaşlıspor, Halıderespor, Kavaklıspor, Şirinköyspor, Hisareynspor, Gölcük Gençler Birliği, Yazlıkspor, Asarköy, Çiftlik Kulübü, İşitme Engelliler Kulübü ve Gölcük Karadeniz olmak üzere toplam 16 amatör spor kulübüne 10. kez malzeme yardımı yapıldı.

BİR ÇOK MALZEME ÇEŞİDİ VAR…

Gölcük Belediyesi takımların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, krampon, top, antrenman penyesi, antrenman şortu, antrenman çorabı, eşofman takımı, tozluk, kaleci eldiveni, kaleci antrenman eşofmanı, tekmelik, yağmurluk, antrenman yeleği, suluk, spor ayakkabı, seramoni eşofmanı, sarkaç top, antrenman çanağı, antrenman çemberi, istasyon seti, el pompası, antrenman merdiveni, huni, halı saha ayakkabısı olmak üzere bir çok çeşit yer aldı.

‘SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDE…’

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Amatör spor kulüplerimizin cefakar, vefakar yöneticileri, başkanları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hizmet alanımız geniş. Spor ve Sporla ilgilenen tüm yöneticilerimiz ve sporcularımızla ilgilide sorumluluklarımız var. Başta tesisleşme anlamında ve malzeme desteği anlamında sorumluluklarımız var. Aslında bizim yaptığımız bir lütuf değil bir hakkı teslimdir, belediyelerin görevlerinden biri de budur. İlçe sınırlarında yaşayan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim temel hedefimizdir. İşte sizin bulunduğunuz bu kurumlar içerisinde bu temeli atıyorlar. Bizler de çorbada bir nebze de tuzumuz olsun anlayışı içerisinde desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Sezonun açılmasına daha var ama spor kulüplerimize malzemelerimizi önceden verelim, herkes ona göre tedbirini alsın istedik. Yönetici arkadaşlarımıza ve kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum, her zamanki gibi gönüllülük ve fedakarlık sizlerde. Sizler bu işlere öncülük yapıyorsunuz, biz de yerel yönetim olarak destek olmaya çalışıyoruz. Sizi teşvik etmeye gayret ediyoruz. İnşallah sizler umduğunuz hedefinizi yakalarsınız. Öncelikle sağlıklı bir şekilde, kazasız, ahlaki değerlere önem verecek şekilde sezonu kapatırsınız” dedi.

AYDIN : YEREL YÖNETİMLERİN DESTEKLERİ BİZE GÜÇ VERİYOR

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın da konuşmasında şu görüşlere yer verdi: Başkanımızın amatör spor kulüplerine çok önemli katkıları ve destekleri var. Bakın bu senenin sezonu bitmeden, önümüzdeki sezonun malzemelerini veren başkanımıza teşekkür ediyorum. 2007 yılında göreve geldiğimde 115 tane spor kulübümüz, 17 bin sporcumuz vardı. Bugün 460 spor kulübümüz, 340 bin sporcumuz var. Bunu sadece biz ve sizler yapmadınız. Yerel yönetimlerin çok önemli desteği, çok önemli katkısı var. Başta büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın bu işi çok önemsemesi sonucunda biz bu rakamlara geldik. Bundan sonraki süreçte daha çok hizmet vereceğiz, daha çok destek vereceğiz, daha çok branş açacağız. Neden?.. Gençlik ve Spor Bakanlığımız geçen hafta 453 bin liralık nakdi yardımda bulundu. Önümüzdeki haftadan itibaren bundan faydalanamayan kulüpler vardı, bunların itirazlarını biz de bakanlığımıza ileterek tekrardan bir çalışma başlattık. Geriye kalan 100 kulübümüzün müracaatları ile yaklaşık 500 bin liralık bir yardımı daha almaya başlayacağız. Dün büyükşehir belediye başkanımız da bir müjde verdi, bunu da burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yönetmelik hazırladık. Ödül yönetmeliği ve yardım yönetmeliğini federasyon olarak hazırladık. Büyükşehir belediye başkanımız da, bakanlığın vermiş olduğu 500 bin liralık yardımın karşılığında 5 milyon liralık nakdi yardımın hazırlığa başlayacağız. Şunu da ifade etti: biz devletten büyük değiliz ama devlet tüm Türkiye’ye yardım yapıyor. Biz Kocaeli ilindeki amatör spor kulüplerimizi destekleme anlamında bu yardımı yönetmelik içerisinde olacak. Gölcük Belediye Başkanımız abimiz amatör spor kulüplerine yardım konusunda her zaman ilkleri gerçekleştirmiştir. Herkesten önce spor kulüplerimizin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre yardımını yapıyor. Ben belediye başkanımızı ve bu işe hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum.