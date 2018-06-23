Şener ustanın çırakları Kırkpınar’a hazırlanıyor

Pehlivan Sar’ın talebeleri, Kırkpınar’da bir çok boylda derece yapmak için yoğun çaba sarf ederken, en ince teknikleri de, en iyi ustalardan birinden öğrenmenin avantaiını kullanıyor. İzmit Belediyespor Kulübü antrenörü Şener Sar “Çok yetenekli çocukmlarımız var. Onlara güveniyorum. Gelecekte büyük başarılara imza atacaklar. Bize sahip çıkanlara telekkür ediyorum” dedi.