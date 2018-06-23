Pehlivan Sar’ın talebeleri, Kırkpınar’da bir çok boylda derece yapmak için yoğun çaba sarf ederken, en ince teknikleri de, en iyi ustalardan birinden öğrenmenin avantaiını kullanıyor. İzmit Belediyespor Kulübü antrenörü Şener Sar “Çok yetenekli çocukmlarımız var. Onlara güveniyorum. Gelecekte büyük başarılara imza atacaklar. Bize sahip çıkanlara telekkür ediyorum” dedi.
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:02 TSİ )
Şener ustanın çırakları Kırkpınar’a hazırlanıyor
Kentimizin eski pehlivanlarından, şimdi yampiyon güreyçiler yetieytiren Şener Sar, Kırkpınar için sıkı hazırlık yapıyor.
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Bugün 12:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz