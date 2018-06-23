Başkan Özhan Kurt döktürdü…

As başkan Tuncay Çetinkaya, Genel Sekreter Samet Malkoçoğlu, yönetim kurulu üyesi Serkan Yılmaz, Gebze futbol hakemlerimizin organize ettiği dostluk ve kardeşlik futbol müsabakasında yer aldı. Müsabakada A klasman hakemimiz Alper Çetin de izleyici olarak yer aldı. Hakemler bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür etti.