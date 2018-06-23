As başkan Tuncay Çetinkaya, Genel Sekreter Samet Malkoçoğlu, yönetim kurulu üyesi Serkan Yılmaz, Gebze futbol hakemlerimizin organize ettiği dostluk ve kardeşlik futbol müsabakasında yer aldı. Müsabakada A klasman hakemimiz Alper Çetin de izleyici olarak yer aldı. Hakemler bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bugün 12:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
Başkan Özhan Kurt döktürdü…
TFFHGD Kocaeli şube Başkanı Avukat Özhan Kurt, Gebzeli hakemlerin organize ettiği çim halı dostlmuk maında fromac giydi ve adeta döktürdü.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:01 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz