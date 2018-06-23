Gebzespor’da bir türlü kendini gösterme şansı bulamayan 22 yaşındaki eldiven, BAL’da 6 maçta mor-beyazlı ekibimizin kalesini korumuştu. Gebze amatöründe son olarak Denizli Köyüspor’da forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında BAL takımı Çankırı’ya giden Kadir, kırmızı-mavili kulüple yeni sezon için yeniden anlaşmaya vardı.
Bugün 12:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
Gebzeli Kadir Çankırı’da kaldı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Denizli Köyüspor’dan ayrılarak gurbete çıkan Gebzeli kaleci Kadir Yaman, formasını giydiği 1074 Çankırıspor ile yeniden anlaşmaya vardı.
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Bugün 12:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz