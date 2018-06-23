Gebzeli Kadir Çankırı’da kaldı

Gebzespor’da bir türlü kendini gösterme şansı bulamayan 22 yaşındaki eldiven, BAL’da 6 maçta mor-beyazlı ekibimizin kalesini korumuştu. Gebze amatöründe son olarak Denizli Köyüspor’da forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında BAL takımı Çankırı’ya giden Kadir, kırmızı-mavili kulüple yeni sezon için yeniden anlaşmaya vardı.