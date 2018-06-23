Yeni başkan haftaya kaldı

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Yusuf Öztürk’ün istifa etmesinden sonra yeni başkanını arayan 3.Lig ekibimiz Gebzespor’da olağanüstü genel kurulun ilk oturumu dün kulüp tesislerinde yapıldı. Ancak ilk oturumda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, kongre gelecek haftaya eretelendi. 118 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede yeterli çoğunluğun sağlanması beklenmiyordu. Dolayısıyla kongre, 30 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da, çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündemle kulüp tesislerinde yapılacak.

KÖŞKER ORTADA YOK…

Gebzespor’un 3.Lig’e çıkmasına sağladığı maddi imkanlarla dikkat çeken ancak, reklamını da yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, genel seçimlerden ötürü Gebzespor’u anında rafa kaldırdı. Başkan Köşker’in genel seçimlerden sonra Gebzespor’u gündeminin ilk sırasına alıp, yeni başkan ve yönetimini belirlemesi bekleniyor.