Türkiye Şampiyonası’nın 2.Tur ayağında yer alan Çayırovaspor U-17 Takımı, Eskişehir’de oynadığı final maçında Sakarya Harb-iş’e 1-0 yenilerek 4’lü final grubuna kalamadı. Kendi grubunda Bartınspor ve İstanbul Gürpınar’ı 2-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdıran yeşil-siyahlı ekip, diğer grubun lideri Sakarya Harb-iş ile finalde karşı karşıya geldi. İki gün üst üste maç yapmanın yorgunluğunu final maçında hisseden ekibimiz, 65.dakikada yediği şanssız golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Birol Köksal’ın öğrencileri final grubuna kalamasa da Çayırovaspor’u en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Çayırova yorgunluğa yenildi: 1-0
Türkiye Şampiyonası’nın 2.Tur ayağında yer alan Çayırovaspor U-17 Takımı, Eskişehir’deki final maçında Sakarya Harb-iş’e 1-0 mağlup oldu. Bir gün arayla üst üste oynadığı Bartın ve Gürpınar maçlarını 2-0 kazanan yeşil-siyahlı ekip, yorğunluğa yenildi.
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Bugün 12:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz