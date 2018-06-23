Çayırova yorgunluğa yenildi: 1-0

Türkiye Şampiyonası’nın 2.Tur ayağında yer alan Çayırovaspor U-17 Takımı, Eskişehir’de oynadığı final maçında Sakarya Harb-iş’e 1-0 yenilerek 4’lü final grubuna kalamadı. Kendi grubunda Bartınspor ve İstanbul Gürpınar’ı 2-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdıran yeşil-siyahlı ekip, diğer grubun lideri Sakarya Harb-iş ile finalde karşı karşıya geldi. İki gün üst üste maç yapmanın yorgunluğunu final maçında hisseden ekibimiz, 65.dakikada yediği şanssız golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Birol Köksal’ın öğrencileri final grubuna kalamasa da Çayırovaspor’u en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.