11 yaşında, 1.46 boyunda ayakları tam 37 numara…

Kentimizin eski profesyonel futbolcularından, Yenidoğan Serdarspor’un antrenörlerinden Murat Uygun, kızını da sporcu olarak yetiştiriyor. Henüz 11 yaşındaki Tuana 37 numara ayakları, 1.46 boyuyla ve özellikle keskin zekasıyla şimdiden, Dünya voleybolunun zirvesine mesaj gönderiyor Polisgücü, Değirmendere, Harbiş, Bekirdere, Alikahya, Suadiye, Baçspor, Beylikdüzü, Edirnespor ve son olarak da Yenidoğan Serdarspor… Eski futbolcularımızdan, yeni antrenörümüz Murat Uygun’un futboldaki bu kariyer çizgisi unutulmaz. Ama kriyerinin henüz başında bir voleybolcu kızı var. Servisimize davet ettiğimiz Tuana, babasının elinden tutarak gazetemize gelirken, heyecanlı, ama kendinden emin ve cin gibi bir çocuk profili çizdi. Sanki büyümüş de küçülmüş. Boyu ise, bir kız çocuğu ve yaşına göre hayli uzun: 1.46… Mehmet Sinan Dereli İlkokulu’nda okuyor. Bu yıl yine takdirle ve sınıf birincisi olarak 6-D sınıfına geçmiş. İngilizce’ye ilgisi hayli fazla, ama tabii ki her sporcu gibi, beden eğitimi dersini çok seviyor. Okumaya ve öğrenmeye çok meraklı. Eline ne geçerse okuyor. Kendisini, henüz 3.sınıftayken, yani iki yıl önce, beden eğitimi öğretmeni Ramazan hoca keşfetmiş. Sınıf öğretmeni Mehmet Gencer de teşvik etmiş. Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da, uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalara başlamış. Ve sıkı durun… 11 yaşında, 37 numara ayakkabı giyiyor… Babası da takılıyor ‘Annesiyle aynı ayakkabıyı giyiyor’ diye…

AYAKKABI TASARIMCISI VE BÜYÜK BİR VOLEYBOLCU OLACAĞIM…

Tuana’ya, kadın voleybolunda Türkiye’nin Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını sorduğumda hemen yanıt veriyor…

“Ablalarımla gurur duyuyorum. Maçları sürekli takip ediyorum. Voleybolu ve Neslihan ablayı çok seviyorum. Ben de onlar gibi ünlü bir voleybolcu olmak istiyorum. Ama tabii ayakkabı tasarımcısı da olacağım. Futbolu sevmiyorum. Babam futbolcu ama sakatlanınca çok korkuyorum. Beni sürekli spora teşvik ediyor. Ben de bana söylenenleri yapıyorum. Eczacıbaşı’nda oynamak istiyorum. “…

Bu arada sözü futbolcu baba Murat Uygun’a veriyoruz…

“Futbola 1993 yılında Polisgücü’nde başladım. Biz ailece santral semtinde oturuyorduk. Ben de orada doğup büyüdüm. Bir çok amatör ve profesyonel kulüpte oynadıktan sonra, son kez forma giydiğim takımım olan Yenidoğan’da antrenörlüğe başladım. Bu yıl U19 takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadık. Tauna ile ilgili şunları söyleyebilirim: Bir baba değil, antrenör olarak konuşuyorum. Çok meraklı. Söyleneni anında kavrıyor ve çok zeki. Ben de ona sporculuğun inceliklerini anlatıyorum. Sporu çok seviyor. Belki de genlerinde var. Büyük bir sporcu olma potansiyeli taşıyor. Ben Mimar Sinan Lisesi mezunuyum. 2005 yılında Büşra hanım ile evlendim. Kendisi de Kandıralı… Yani topyekun İzmitli bir aileyiz. Tuana ve Emir doğduktan sonra, evimizin neşesi de arttı, bereketi de… Tam bir sporcu ailesiyiz. Eşim de bana çok destek veriyor… Şimdi elbirliğiyle Tuana’nın büyük voleybolcu olma isteği için çalışıyoruz. Ailenin sporcu çocuğa yaklaşımı çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Bu açıdan da Tuana şanslı… Oğlumuz Emir ise sanki biraz daha futbola yatkın. Bu noktada da ben devreye gireceğim. Ama henüz küçük…”

HİÇ ZORLANMIYORUM…

Bu arada son sözü yine Tuana’ya veriyoruz. Ve meşhur sorumuzu soruyoruz: Sporculuk yaşantın; eğitimine engel oluyor mu?..

“Kesinlikle hayır. Derslerime çalıştıktan sonra hiçbir yaşam tarzı eğitimime engel olamaz. Ben zamanında çalışıyorum, derste de dersi iyi dinliyorum. Okumayı çok seviyorum. Babamın sayesinde sporcu kültürü de alıyorum. Artık sporcu yaşantısını anlatan kitaplar okumayı tercih edeceğim. Arkadaşlarımı da spora teşvik ediyorum. Spor, eğitime daha çok katkı sağlıyor bence. Ben memnunum”…