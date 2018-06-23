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Darıca’ya değil, nikah defterine imza attı

Adı Darıca Gençlerbirliği ile de anılan ancak tercihini Gebzespor’dan yana kullanarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Ferhat Çoban, ikinci imzasını nikah defterine attı.

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Osmangazi mahallesinde yaşayacak olan Ferhat&Gurbet Çoban’ın nikahını ise, darıca G.B. Onursal Başkanı, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın kıyması, ‘Ferhat’ı Darıca’ya transfer edemeyen Karabacak, evliliğe transfer etti!’ yorumlarına neden oldu. Nikah sonrasında genç çiftleri kutlayan Başkan Karabacak, Ferhat ve müstakbel eşi Gurbet Hanıma iki cihan saadeti diledi. Genç çiftin düğün töreni ise 30 Haziran Cumartesi günü Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bugün 12:11 TSİ - Spor

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