Darıca’ya değil, nikah defterine imza attı

Osmangazi mahallesinde yaşayacak olan Ferhat&Gurbet Çoban’ın nikahını ise, darıca G.B. Onursal Başkanı, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın kıyması, ‘Ferhat’ı Darıca’ya transfer edemeyen Karabacak, evliliğe transfer etti!’ yorumlarına neden oldu. Nikah sonrasında genç çiftleri kutlayan Başkan Karabacak, Ferhat ve müstakbel eşi Gurbet Hanıma iki cihan saadeti diledi. Genç çiftin düğün töreni ise 30 Haziran Cumartesi günü Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek.