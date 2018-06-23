Osmangazi mahallesinde yaşayacak olan Ferhat&Gurbet Çoban’ın nikahını ise, darıca G.B. Onursal Başkanı, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın kıyması, ‘Ferhat’ı Darıca’ya transfer edemeyen Karabacak, evliliğe transfer etti!’ yorumlarına neden oldu. Nikah sonrasında genç çiftleri kutlayan Başkan Karabacak, Ferhat ve müstakbel eşi Gurbet Hanıma iki cihan saadeti diledi. Genç çiftin düğün töreni ise 30 Haziran Cumartesi günü Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
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Darıca’ya değil, nikah defterine imza attı
Adı Darıca Gençlerbirliği ile de anılan ancak tercihini Gebzespor’dan yana kullanarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Ferhat Çoban, ikinci imzasını nikah defterine attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz