Cuma akşamı antrenör Murat Uygun’un oğlu Emir’in sünnet düğününü yaşayan camia, aynı gecenin sabahında, bir diğer antrenör Süleyman Eker’in babasının vefatıyla sarsıldı. Kulübün Onursal Başkanı Tekin Uygur “Süleyman hocanın babası, kayın pederim Haşim babamız (77), hakkın rahmetine kavuşmuştur “ dedi. Cenaze dün ikindi namazına müteakip, Gültepe Hicret Camii’nden kaldırıldı. Taziye için: Süleyman Eker: 0 532 688 00 31…
Bugün 12:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:13 TSİ )
Süleyman Eker’in baba acısı…
Yenidoğan Serdarspor camiası bir düğün ve bir cenaze haberiyle yas ve sevinci bir arada yaşadı.
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Bugün 12:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz