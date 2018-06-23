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Ender görülen peçeli baykuşlarını itfaiye kurtardı

Kartepe'de doğada ender görülen bir tür olan ve bir evin merdiven kısmına sıkışan 4 peçeli baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğal Yaşam Parkı yetkilerine teslim edildi.

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Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi İskele Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Külünk isimli bir vatandaş, daha önce evin bahçesine gördüğü 4 baykuşun, evinin merdiven altına sıkıştığını fark etti. Baykuşların merdiven altından çıkamadığı tespit eden Külünk, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, baykuşları merdiven altından çıkararak kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen baykuşlar, kontrollerinin yapılarak doğaya salınması için Kartepe’de bulunan Ormanya Doğal Yasam Parkı’na götürüldü. Daha önce de aynı türden baykuşlara ilçede ender rastlanıldığını söyleyen itfaiye ekipleri, baykuşu gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim etti. Baykuşun kurtarıldığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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