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Pirelli yol şarkıları Spotify’da

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş, dünyanın en popüler sosyal müzik platformu Spotify’da Pirelli Yol Şarkıları listesini hayata geçirdi.

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Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Spotify’da Pirelli Yol Şarkıları listesini hayata geçirdi. Kullanıcılar 5 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Pirelli Türkiye tarafından hazırlanan ve 50 şarkıdan oluşan Pirelli Yol Şarkıları Listesi’ne ulaşabilecek. Türkiye’de aktif bir biçimde sosyal medya mecralarını kullanan Pirelli, 170 milyon kullanıcısı ile dünyanın en popüler sosyal müzik dinleme platformu olan Spotify’ı da iletişim mecraları arasına ekledi. 

ÖNCÜ MARKA

Bu iş birliği hakkında konuşan Pirelli Türkiye Pazarlama Müdürü İpek Unaran, “Dünyanın en büyük sosyal müzik platformu Spotify aracılığı ile insanların yolların dışında da Pirelli ile hayatın keyfini sürmelerini hedefliyoruz, bir süredir de sosyal medyada #keyfinisür hastagi ile iletişimimiz devam ediyor” dedi. Öte yandan Pirelli iletişimde müziği uzun yıllardır aktif şekilde kullanıyor. Dünya çapında da çok önemli etkinliklerin sponsorluğunu üstlenen Pirelli Grubu, kültür ve sanata kaynak ayıran öncü bir marka olarak adını duyurmakta.

Bugün 12:22 TSİ - Ekonomi

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