Ayaz: Güvenlik güçlerimize desteğimiz devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan'a iade-i ziyarette bulundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Salih Akbaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hüseyin Ayaz, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla anı defterine duygularını yazdı.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonunda konuşan Başkan Hüseyin Ayaz, “Başiskele Belediyesi olarak güvenlik güçlerimize desteklerimiz her zaman devam etmektedir. Devletimizin her birimi bizim için çok önemlidir ve onlarla uyum içinde çalışıyoruz” dedi. Jandarma Komutanları Aslan ve Akbaş da nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Ayaz’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.