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Doğal ürünlerle organik ekmek yaptılar

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Atölyesi’nde organik ekmek yaptılar.

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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor. Merkezde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Atölyesi bünyesinde eğitim alan 8 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde doğal ürünlerin kullanıldığı organik ekmek yaptı. Atölyede, Görkem Eldem ve arkadaşları, Fenilketonori hastası olmasından dolayı Glütensiz ekmek de yaptı.   

ORGANİK EKMEK YAPTILAR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 78 öğrenciye eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok atölye dersi veriliyor. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Atölyesi kapsamında 8 öğrenci de birbirinden güzel yiyecekler hazırladı. Özel öğrenciler doğal malzemelerin kullanıldığı organik ekmek yaparken unundan hamur yoğurmasına ve pişirmesine kadar her şeyi öğrenmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

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