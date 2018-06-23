Karaosmanoğlu: Savunma sanayi ve teknolojik alana yönelin

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Bekirpaşa’da Genç Kürsü’nün konuğu oldu. AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan’ın da hazır bulunduğu ziyarette gençlere siyasi alandaki ve yerel yönetimlerdeki tecrübelerini aktaran Başkan Karaosmanoğlu, gelecekte nasıl çağ değiştiren bir nesil olacaklarını vurguladı. Başkan Karaosmanoğlu, gençlerden Savunma Sanayi ve teknolojik alana yönelmelerini de istedi.