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Yapılandırma kanununda peşin ödemelere teşvik

Kocaeli Vergi Dairesinden yapılan açıklamaya göre; borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.

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Kocaeli Vergi Dairesinin yaptığı açıklamaya göre; Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

KREDİ ALAN ÖĞRENCİLERİ DE KAPSIYOR

Ayrıca, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerin, işletmelerin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

POSTA YOLU VEYA İNTERNET ARACILIĞIYLA

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz’a kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular bizzat vergi dairesine giderek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim tarihine kadar yapılması gerekiyor.

YÜZDE 90 ORANINDA İNDİRİM HAKKI

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor. Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla önemli imkânlar getiriliyor. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi daireleri tüm vatandaşların konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecek.

Bugün 12:49 TSİ - Ekonomi

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