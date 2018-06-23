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Bulut: Birlikteliğimizi koruduğumuz zaman emin adımlarla yürürüz

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin konuğu olan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Biz bu birlikteliğimizi koruduğumuz sürece yarınlara çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

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Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut bu kez merkezi Derince İbn-i Sina Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Erzurumlular Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve dernek üyelerinin konuğu olan Başkan Bulut, buradaki konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

“ÖNEMLİ OLAN BİR OLMAK”

Fırsat buldukça dernekleri ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Bulut, “Hepimiz farklı kültürlerden geliyoruz ama önemli olan bir ve beraber olmamız. Biz bu birlikteliğimizi koruduğumuz sürece yarınlara çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok da ziyaretlerinden dolayı Başkan Bulut’a teşekkür etti.

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