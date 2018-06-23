Farabi Hastanesi’ne yeni hekim

1979 Bursa doğumlu Sezin Zorlu Şahin, 2004 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2006-2011 arasında Uludağ Üniversitesinde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012-2018 yılları arasında Gaziantep Nizip Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.
“KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ”
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Hastanemize yeni başlayan hekimlerimiz ile vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz