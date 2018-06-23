Farabi Hastanesi’ne yeni hekim

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1979 Bursa doğumlu Sezin Zorlu Şahin, 2004 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2006-2011 arasında Uludağ Üniversitesinde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012-2018 yılları arasında Gaziantep Nizip Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

“KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ”

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Hastanemize yeni başlayan hekimlerimiz ile vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” dedi.